Отменяются последние поезда между Беларусью и Россией

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Белорусская железная дорога временно прекращает движение последних остававшихся поездов между Беларусью и Россией.

«В связи с уведомлением ОАО "РЖД" на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: №2/1 Минск — Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020; №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020», — сообщила пресс-служба БЖД.

5 апреля поезд №52 проследует по маршруту Брест — Витебск.


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Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть в билетных кассах без финансовых потерь. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов). Сроки возврата не ограничены. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Поезда отменены в связи с решением России закрыть границы на въезд и выезд по причине распространения коронавируса. Ограничения не касаются перевозки грузов.

Из-за закрытия границ странами-соседями ранее было прекращено наземное пассажирское сообщение по остальным направлениям. Белорусские власти о закрытии границ не объявляли.
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Тэги: отмена поездов Беларусь-Россия БЖД РЖД

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