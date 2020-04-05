Минздрав подтвердил смерть восьми белорусов от коронавируса

По состоянию на 5 апреля общее число инфицированных выросло до 562 человек, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, отметили в пресс-службе ведомства. После прохождения лечения выздоровели 52 человека.

Таким образом за минувшие сутки число инфицированных выросло на 122 человека, умерших — на 3.