Более 100 противников строительства аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

Около полудня 5 апреля в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят на этой площадке каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было более 100 человек. Все они пришли на встречу в медицинских масках и находились друг от друга на расстоянии не менее одного метра.

Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Как рассказал БелаПАН один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, 1 апреля на имя председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса направлено коллективное обращение с просьбой провести встречу с активистами. Под обращением подписались 50 жителей Бреста и Брестского района.

Он напомнил, что вчера на сайте Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья появилась информация, что 3 апреля в Бресте был выявлен первый положительный тест на COVID – 19. Несмотря на это, отметил Бекалюк, они пришли на площадь, потому что в случае запуска аккумуляторного завода жителям региона грозит не менее серьезная опасность.

В свою очередь активистка Татьяна Фесикова заявила: «Мы приходили и будем приходить на площадь, потому что последствия от эксплуатации аккумуляторного завода будут несоизмеримо опаснее, чем временная ситуация с корнавирусом».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода в связи с эпидемиологической ситуацией отказались от традиционного шествия по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской.