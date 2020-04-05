Число зараженных коронавирусом россиян за сутки выросло на 658

Наибольший прирост по числу заболевших по-прежнему в Москве — за сутки зарегистрировали 536 новых случаев и две смерти людей с инфекцией.

Фото: АГН «Москва»

После Москвы больше всего зараженных за сутки выявили в Московской области (45 человек) и в Нижегородской (22 заболевших за сутки), передает РБК . В Петербурге суточный прирост составил 20 человек, в Ленинградской и Тульской областях — по 10. Двух заболевших впервые выявили на Камчатке. Таким образом, коронавирус обнаружили в 79 из 85 регионов России. Всего в стране 5389 зараженных.

В оперштабе отметили, что почти половина заболевших (250 человек) — в возрасте от 18 до 45 лет.