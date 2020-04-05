Число зараженных коронавирусом россиян за сутки выросло на 658
Наибольший прирост по числу заболевших по-прежнему в Москве — за сутки зарегистрировали 536 новых случаев и две смерти людей с инфекцией.
После Москвы больше всего зараженных за сутки выявили в Московской области (45 человек) и в Нижегородской (22 заболевших за сутки), передает
В оперштабе отметили, что почти половина заболевших (250 человек) — в возрасте от 18 до 45 лет.
Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля. В Москве и Подмосковье срок обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов увеличился до 1 мая. Ограничения по примеру столицы ввело большинство регионов, а Чечня с 5 апреля