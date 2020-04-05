«Энергетик» победил «Минск» в центральном матче третьего тура ЧБ

Столичные команды не имели поражений накануне очной встречи. На стадионе РЦОР-БГУ сильнее оказались хозяева — 2:0.

На 22-й минуте ворота гостей распечатал Носко, в добавленное время второго тайма — арендованный у узбекистанского «Пахтакора» Джасурбек Якшибоев.

С девятью очками после трех игр «студенты» возглавили турнирную таблицу. Вечером 5 апреля их может догнать «Ислочь» при условии победы над «Слуцком».

Сегодня также стартовал второй чемпионат в Евразии помимо белорусского — таджикистанская Высшая лига.