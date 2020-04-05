Крупная аптечная сеть начала бесплатно кормить врачей Витебска

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Холдинг «Аптека Групп» запустил бесплатную доставку обедов для врачей 1-й и 2-й больниц города. Каждый бокс подписан словами благодарности за труд медиков.

Бесплатные обеды готовит служба кейтеринга по заказу аптечных сетей ADEL и «Добрыя лекi». Повара работают ночью в перчатках и в масках. Еда пакуется в стерильные ланч-боксы и к полудню доставляется в больницу.

Инициатива принадлежит уроженцу Витебска и владельцу аптечных сетей Леониду Томчину.

«Сейчас оперативно прорабатывается возможность поставки медицинских изделий в клиники районных и областных городов. Это то малое, что сейчас мы можем сделать для тех, кто принял на себя удар», — рассказали в холдинге «Аптека Групп».

Бесплатные обеды будут доставлять, пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Adel Аптека Групп коронавирус COVID-19 Персона: Леонид Томчин Город: Витебск

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