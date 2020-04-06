Забудьте куртки и пальто: весна хозяйничает в Беларуси

Хорошая весенняя погода ожидает белорусов в понедельник, шестого апреля. Такой прогноз сделал Белгидромет.

Как отмечают синоптики, на погоду в Беларуси окажет влияние антициклон с центром над Украиной и теплые воздушные массы, смещающиеся с Западной Европы.

Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха в регионах будет следующей: