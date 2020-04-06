Забудьте куртки и пальто: весна хозяйничает в Беларуси

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Хорошая весенняя погода ожидает белорусов в понедельник, шестого апреля. Такой прогноз сделал Белгидромет.

Как отмечают синоптики, на погоду в Беларуси окажет влияние антициклон с центром над Украиной и теплые воздушные массы, смещающиеся с Западной Европы.

Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха в регионах будет следующей:

  • Брест +15..+17°C;
  • Витебск +12..+14°C;
  • Гомель +13..+15°C;
  • Гродно +14..+16°C;
  • Могилев +12..+14°C;
  • Минск +14..+16°C.
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Тэги: погода

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