Забудьте куртки и пальто: весна хозяйничает в Беларуси
Хорошая весенняя погода ожидает белорусов в понедельник, шестого апреля. Такой прогноз сделал Белгидромет.
Как отмечают синоптики, на погоду в Беларуси окажет влияние антициклон с центром над Украиной и теплые воздушные массы, смещающиеся с Западной Европы.
Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха в регионах будет следующей:
- Брест +15..+17°C;
- Витебск +12..+14°C;
- Гомель +13..+15°C;
- Гродно +14..+16°C;
- Могилев +12..+14°C;
- Минск +14..+16°C.