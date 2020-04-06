«Ситуация достаточно серьезная». Витебщину накрывает коронавирус

Складывающуюся на сегодня в Витебской области эпидемиологическую ситуацию местные власти считают «достаточно серьезной».

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Как заявил пятого апреля на заседании витебского областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 замначальника облздрава Николай Каспирович, ситуация в регионе «достаточно серьезная».

Издание «Витьбичи» приводит слова чиновника: «По Витебской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 16,4 процента, по городу Витебску — на 27,6 процента, по Новополоцку — на 28 процентов. Есть населенные пункты и города, по которым отмечается снижение. За истекшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции, которые получили подтверждение. Есть анализы, которые находятся в работе. За прошедшие сутки умерших от COVID-19 нет».

Он обратился ко всем медработникам с просьбой очень внимательно относиться на своих рабочих местах к выполнению предписанных санитарно-гигиенических правил.

Также Каспирович настоятельно рекомендовал жителям области позаботиться о безопасности себя и своих близких, в связи с установлением теплой погоды не выезжать за город, на пикники.

По его словам, в этой ситуации правильная линия поведения — побыть дома, минимизировав все контакты и передвижения.

31 марта стало известно, что Александр Лукашенко направил главу Минздрава в Витебскую область для анализа ситуации с распространением коронавируса.

В минувшие выходные спикер Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению Лукашенко также побывала в Витебской области, чтобы выяснить ситуацию в регионе.

«Много сейчас различного рода информации, в интернете фейковые вбросы по Витебской области. Я вам скажу, абсолютно управляемая ситуация. Врачи работают и понимают, что нужно делать», — заявила Качанова узкому кругу журналистов после встречи с Лукашенко 31 марта в Минске.

Она подчеркнула, что для закрытия в стране предприятий на фоне проблем из-за распространения в мире коронавируса нет оснований.

Утром 31 марта стало известно, что в Витебске умер 75-летний актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

По данным Минздрава, по состоянию на 5 апреля в Беларуси зарегистрировано восемь смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, а общее число случаев заражения достигло 562.

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