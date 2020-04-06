Звезда российского футбола о чемпионате Беларуси: поле какое-то сельское было — меня хватило на пять минут

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Звезда российского футбола, поигравший в чемпионатах СССР, Испании (в этой стране его называли Царь), Португалии, Франции, Александр Мостовой раскритиковал чемпионат Беларуси по футболу.

Он отметил, что терпения на белорусский футбол хватило лишь на несколько минут.

«Знаете, я первые пять минут посмотрел и выключил, — сказал Мостовой в интервью sportsdaily.ru. — Не потому, что это чемпионат Белоруссии, а просто стрельнуло в голове: "Нет, не хочу это смотреть!" Обидно было за ребят, что они играют. Да еще поле какое-то сельское было».

 

 

Напомним, на евразийском пространстве национальные футбольные первенства проводятся только в Беларуси и Таджикистане.
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Тэги: футбол-Беларусь Персона: Александр Мостовой

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