Посол РФ прокомментировал ситуацию с ценами на нефть для Беларуси

Россия приняла практически весь пакет запросов Беларуси, нефть де-факто будет поставляться без премии.

«Россия приняла практически весь пакет предложений запроса. Не говорю просьбы — запроса белорусской стороны, это абсолютная правда. Де-факто нефть будет поставляться без премий», — заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев пятого апреля в интервью в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

По словам Мезенцева, стороны обсуждают уровень цены, «по которой в апреле — именно в апреле — нефть придет в Беларусь. Для экспертов энергосферы, добавил посол, это «оказалось шокирующим».

«Этот сигнал, я его не буду оценивать в качестве успеха или прибыли для нефтеперерабатывающих заводов. Но это еще раз показатель того, что законотрактованность — это основа безупречного исполнения обязательств россиянами. И важно, чтобы так было и впредь», — подчеркнул Мезенцев.

Он высказал пожелание, чтобы «запрос каждой стороны был реалистичным, и чтобы не было стремления надавить на друга, соседа, партнера, так, чтобы во что бы то ни стало его сломать». «Это путь не очень дальновидный, и он не дает результата», — сказал посол РФ.

«Было согласовано в ноябре — бумага называется «согласование балансов поставок». Очень важно, даже с учетом некоторых определенных потерь первого квартала, наверстать, чтобы по году мы практически вышли на договоренности ноября прошлого года», — заявил Мезенцев.

По его словам, «цифра там достаточная»: «рабочий оптимальный объем поставок на два белорусских НПЗ — Новополоцкий и Мозырский — это два миллиона тонн». Он достаточен для высокого качества переработки и экспортных поставок в ряд стран-соседей и стран дальней дуги, добавил Мезенцев.

Что касается газа, то, как считает посол РФ, несмотря на снижение мировых цен на газ, цены на его поставки пересмотрены не будут.

«Сейчас, когда, конечно, идет изменение цены на газ на внешних рынках (тем более, что цена, как правило, привязывается к внешней цене на нефть), мне кажется, для экспертного сообщества, для энергетиков, для газовиков тоже фактор к тому, чтобы это учитывать. Но раз подписано соглашение — оно должно исполняться», — подчеркнул Мезенцев. При этом он не исключил, что договоренности могут быть пересмотрены на переговорах.

Нынешнее закрытие границ между Беларусью и Россией дипломат назвал не политическим шагом, а решением, цель которого — обезопасить людей от контактов, исключительной временной мерой. «Абсолютно уверен, что и Россия, и Беларусь выйдут с четким пониманием, что нужно делать, с прописанными планами в рамках ЕАЭС и союзного строительства, убеждением, что беда сплачивает», — подчеркнул посол.