«Чрезвычайно непростое время». Елизавета II обратилась к нации — это лишь пятое ее послание за почти 70 лет правления

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Королева Великобритании Елизавета II вечером пятого апреля обратилась к нации. Это было лишь пятое послание монарха за почти 70 лет нахождения ее на троне.

Фото pixabay.com

Она отметила, что очень важно в настоящее время проявить самодисциплину и поблагодарила британских медиков за работу.

«Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас», — приводит Би-би-си слова королевы.

Она заверила подданных, что «лучшие дни возвратятся»: «Мы снова будем со своими друзьями, снова будем рядом с близкими, мы снова встретимся».

Как отмечается, обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя Елизавета II находится в режиме самоизоляции. Утверждается, что съемку вел единственный оператор, который был одет в защитный костюм и находился на безопасном расстоянии от королевы; вся съемочная группа находилась в другом помещении.

Также стало известно, что минувшую ночь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в больнице, куда его поместили в воскресенье вечером для прохождения «планового тестирования» на коронавирус.

Коронавирус у 55-летнего Джонсона был диагностирован в конце марта. В пятницу премьер сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен продолжить самоизоляцию.

В случае неспособности Джонсона исполнять обязанности функции главы правительства перейдут к главе МИД Доминику Раабу.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Великобритания Персона: Елизавеста ІІ

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