Власть обещает «пряники» врачам, которые «стоят на передовой по борьбе с коронавирусом»

В Беларуси будут выработаны дополнительные меры для стимулирования медицинских работников, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией.

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Как заявил 5 апреля в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, «соответствующая система стимулирования есть, она принята. И те дополнительные поручения, которые были даны правительству главой государства, они уже сейчас в стадии реализации. И мы, я думаю, выработаем еще дополнительные меры, связанные со стимулированием тех врачей, которые стоят на передовой по борьбе с коронавирусом».

По его словам, эти меры затронут не только врачей, но «и медсестер, и другой персонал, который задействован в этом процессе».

Петришенко также отметил, что в стране значительно возрос спрос на маски: сегодня их выпускают 450—500 тысяч штук в стуки, но в конце следующей недели планируется выйти на 1 миллион, а еще через полторы — на 2 миллиона ежесуточно.

Для врачей делают специальные костюмы, очки и маски. «Все те потребности, которые есть в нашем обществе, они будут в полной мере удовлетворены», — подчеркнул вице-премьер.

Он также сообщил, что в сутки в стране производится 2,5 тыс. тестов на коронавирус, на следующей неделе их количество возрастет до 3,5 тыс.

«В день мы производим порядка 700 тестов. То есть, у нас необходимые запасы тестов есть и они активно используются для того, чтобы своевременно выявить тех лиц, которые подвержены этому заболеванию», — сказал Петришенко.

По данным Минздрава, по состоянию на 5 апреля в Беларуси зарегистрировано восемь смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, а общее число случаев заражения достигло 562.

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