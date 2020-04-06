Власть обещает «пряники» врачам, которые «стоят на передовой по борьбе с коронавирусом»

/ Экономика
Просмотров: 734

В Беларуси будут выработаны дополнительные меры для стимулирования медицинских работников, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Фото Depositphotos

Как заявил 5 апреля в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, «соответствующая система стимулирования есть, она принята. И те дополнительные поручения, которые были даны правительству главой государства, они уже сейчас в стадии реализации. И мы, я думаю, выработаем еще дополнительные меры, связанные со стимулированием тех врачей, которые стоят на передовой по борьбе с коронавирусом».


«Ситуация достаточно серьезная». Витебщину накрывает коронавирус

По его словам, эти меры затронут не только врачей, но «и медсестер, и другой персонал, который задействован в этом процессе».

Петришенко также отметил, что в стране значительно возрос спрос на маски: сегодня их выпускают 450—500 тысяч штук в стуки, но в конце следующей недели планируется выйти на 1 миллион, а еще через полторы — на 2 миллиона ежесуточно.

Для врачей делают специальные костюмы, очки и маски. «Все те потребности, которые есть в нашем обществе, они будут в полной мере удовлетворены», — подчеркнул вице-премьер.

Он также сообщил, что в сутки в стране производится 2,5 тыс. тестов на коронавирус, на следующей неделе их количество возрастет до 3,5 тыс.

«В день мы производим порядка 700 тестов. То есть, у нас необходимые запасы тестов есть и они активно используются для того, чтобы своевременно выявить тех лиц, которые подвержены этому заболеванию», — сказал Петришенко.

По данным Минздрава, по состоянию на 5 апреля в Беларуси зарегистрировано восемь смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, а общее число случаев заражения достигло 562.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Главное о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Игорь Петришенко

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

В Витебске облбольница закупает партию герметичных мешков для трупов

В Витебске облбольница закупает партию герметичных мешков для трупов