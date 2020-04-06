Власть обещает «пряники» врачам, которые «стоят на передовой по борьбе с коронавирусом»
В Беларуси будут выработаны дополнительные меры для стимулирования медицинских работников, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией.
Как заявил 5 апреля в программе «Главный эфир» на телеканале
По его словам, эти меры затронут не только врачей, но «и медсестер, и другой персонал, который задействован в этом процессе».
Петришенко также отметил, что в стране значительно возрос спрос на маски: сегодня их выпускают 450—500 тысяч штук в стуки, но в конце следующей недели планируется выйти на 1 миллион, а еще через полторы — на 2 миллиона ежесуточно.
Для врачей делают специальные костюмы, очки и маски. «Все те потребности, которые есть в нашем обществе, они будут в полной мере удовлетворены», — подчеркнул вице-премьер.
Он также сообщил, что в сутки в стране производится 2,5 тыс. тестов на коронавирус, на следующей неделе их количество возрастет до 3,5 тыс.
«В день мы производим порядка 700 тестов. То есть, у нас необходимые запасы тестов есть и они активно используются для того, чтобы своевременно выявить тех лиц, которые подвержены этому заболеванию», — сказал Петришенко.
По данным Минздрава, по состоянию на 5 апреля в Беларуси зарегистрировано восемь смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, а общее число случаев заражения достигло 562.
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