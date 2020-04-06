Под Гродно насмерть разбился парапланерист
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Авиационное происшествие случилось накануне вечером в небе над деревней Бросты (Гродненский район).
По информации дежурной части МЧС, сигнал о падении одномоторного параплана в озеро Бросты поступил на пульт дежурного в 19:49.
«В результате происшествия погиб парапланерист. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в МЧС.
По предварительным данным Следственного комитета, во время полета 48-летний мужчина не справился с управлением и упал в озеро, в результате чего погиб на месте происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 314 УК.