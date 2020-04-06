Под Гродно насмерть разбился парапланерист

Авиационное происшествие случилось накануне вечером в небе над деревней Бросты (Гродненский район).

Фото Следственного комитета

По информации дежурной части МЧС, сигнал о падении одномоторного параплана в озеро Бросты поступил на пульт дежурного в 19:49.

«В результате происшествия погиб парапланерист. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным Следственного комитета, во время полета 48-летний мужчина не справился с управлением и упал в озеро, в результате чего погиб на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 314 УК.