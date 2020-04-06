Три пенсионера погибли в огне

Минувшие дежурные сутки не обошлись без жертв на пожарах.

Как сообщили в МЧС, всего на территории страны за отчетное время произошло 29 пожаров, на которых погибли четыре человека.

Беда постучалась в дома в Борисовском районе (деревня Заболотье — погиб 72-летний мужчина), Новогрудском (Яновичи — 64-летняя женщина) и Речицкого (Головки — 67-летний мужчина).

Также огонь унес жизнь 41-летнего мужчины (деревня Концы, Могилевский район).

Всего с начала года на пожарах погибло 210 человек (за аналогичный период прошлого года — 184).