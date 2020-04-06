Где ГАИ установила ловушки

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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают борьбу с грубыми нарушениями Правил дорожного движения.

Фото pixabay.com

Так, в частности, пристальное внимание будет уделяться нарушителям установленных скоростных режимов.

Кроме работы экипажей ДПС, которые будут нести службу (как в открытом, смешанном, так и в скрытом режиме), на дорогах появились и мобильные датчики контроля скорости.

Так, в частности, на территории столичного региона радары (они могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь) вплоть по 12 апреля будут установлены в следующих местах:

  • трасса М4 Минск — Могилев;
  • дорога Р43 Граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи;
  • дорога Р23 Минск — Микашевичи.

По информации ГАИ Витебской области, до 9 апреля включительно лихачей будут ловить с 7:30 до 23:00 в областном центре на проспекте Московском, а в Полоцке до 15 апреля (с 9:00 до 19:00) на улице М.Богдановича.

На Гроднинщине вплоть по 10 апреля радары будут находиться:

  • Гродно (проспект Клецкова);
  • Лида, (улица Ленинская);
  • Гродно (улица Поповича);
  • трасса М11 Граница Литвы — Лида — Бытень (Вороновский район).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».


ГАИ проводит в апреле спецмероприятие

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Напомним, 4 марта на нерегулируемом пешеходном переходе в Бресте на улице Советской Конституции 11-летнюю девочку сбил 44-летний таксист. По данным ГАИ, он был нетрезвым.

11 марта в Минске на Слободском проезде 48-летний водитель сбил 13-летнего мальчика — ребенок с черепно-мозговой травмой легкой степени был доставлен в больницу.
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Тэги: ГАИ

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