В Беларуси предложили отменить запланированный на этот год пуск Островецкой АЭС

Белорусская антиядерная кампания (БАЯК) выступила с заявлением, в котором призвала власти отменить запланированный на 2020 год пуск Островецкой АЭС в связи с пандемией COVID-19.

«Мы полагаем, что условия пандемии COVID-19, а именно закрытые границы и действующий карантин в Российской Федерации и соседних странах, а также ЕС, рост случаев COVID-19 в Беларуси и связанная с этим потенциальная возможность заражения работников БелАЭС вместе с сопутствующими проблемами реализации проекта БелАЭС значительно увеличат радиационные риски пуска этой электростанции», — говорится в заявлении.

БАЯК отмечает, что «пусконаладочные работы первого энергоблока должны проводиться российскими специалистами, поскольку подрядчиком строительства является российская госкорпорация «Росатом» и в Беларуси нет своих специалистов, которые могли бы полностью заменить российских коллег».

«Закрытые границы и повышенная из-за пандемии опасность для здоровья и жизни персонала создают дополнительные и серьезные риски безопасности АЭС, связанные с человеческим фактором и логистикой, включая транспортировку топлива из России. Напомним, что в период пуска атомных электростанций риск радиационной аварии повышен», — отмечают представители БАЯК.

Они также считают, что «пандемия COVID-19 значительно затрудняет принятие мер по решению проблем безопасности проекта АЭС-2006, которые были рекомендованы Беларуси в результате европейских стресс-тестов БелАЭС».

Кроме того, в условиях пандемии становится «невозможным принятие адекватных мер чрезвычайного реагирования по защите населения (таких как эвакуация) в случае радиационной аварии, включая трансграничную».

«Прогнозируется, что пандемия COVID-19 приведет к экономической рецессии в 2020 году в Беларуси и в мире в целом. Это еще один фактор, осложняющий пуск БелАЭС, поскольку он может существенно повлиять на резервные мощности и рынки сбыта электроэнергии», — полагает БАЯК.

«Нет решения и проблемы отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) БелАЭС. Для его сухого хранения на территории АЭС не предусмотрено соответствующей площадки. Нет мощностей для хранения и переработки ОЯТ и в России, и вряд ли можно ожидать, что в условиях пандемии эти мощности начнут проектировать и строить», — говорится в заявлении.

БАЯК призывает власти Беларуси «трезво оценить ситуацию и отложить пуск БелАЭС» и заявляет о намерении «обратиться в международные организации, в частности в МАГАТЭ, с просьбой о содействии в этом вопросе».

Антиядерная кампания напоминает, что «проект БелАЭС реализуется с рядом проблем — это нарушения законодательства, включая международное, фактическое начало строительства реакторного здания первого энергоблока в отсутствие утвержденной проектной документации; ряд происшествий, включая падение с высоты и удар о железнодорожный столб корпусов реактора и ряд других».

«Кроме того, БелАЭС строится в крайне непрозрачных условиях на всех уровнях, поэтому мы видим только верхушку айсберга — большая часть нарушений скрыта от общественности», — отмечается в заявлении.

БАЯК — кампания, в которой участвуют общественное объединение «Экодом», Белорусская партия «Зеленые», инициатива «Островецкая атомная — это преступление», движение «Ученые за безъядерную Беларусь», другие организации, активисты и эксперты. Основная цель кампании — безъядерное развитие Беларуси и соседних с ней территорий. БАЯК наблюдает за строительством БелАЭС и ведет его независимую экспертную оценку с 2009 года.