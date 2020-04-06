В Беларуси предложили отменить запланированный на этот год пуск Островецкой АЭС

/ Общество
Просмотров: 1361

Белорусская антиядерная кампания (БАЯК) выступила с заявлением, в котором призвала власти отменить запланированный на 2020 год пуск Островецкой АЭС в связи с пандемией COVID-19.

«Мы полагаем, что условия пандемии COVID-19, а именно закрытые границы и действующий карантин в Российской Федерации и соседних странах, а также ЕС, рост случаев COVID-19 в Беларуси и связанная с этим потенциальная возможность заражения работников БелАЭС вместе с сопутствующими проблемами реализации проекта БелАЭС значительно увеличат радиационные риски пуска этой электростанции», — говорится в заявлении.

БАЯК отмечает, что «пусконаладочные работы первого энергоблока должны проводиться российскими специалистами, поскольку подрядчиком строительства является российская госкорпорация «Росатом» и в Беларуси нет своих специалистов, которые могли бы полностью заменить российских коллег».

«Закрытые границы и повышенная из-за пандемии опасность для здоровья и жизни персонала создают дополнительные и серьезные риски безопасности АЭС, связанные с человеческим фактором и логистикой, включая транспортировку топлива из России. Напомним, что в период пуска атомных электростанций риск радиационной аварии повышен», — отмечают представители БАЯК.

Они также считают, что «пандемия COVID-19 значительно затрудняет принятие мер по решению проблем безопасности проекта АЭС-2006, которые были рекомендованы Беларуси в результате европейских стресс-тестов БелАЭС».

Кроме того, в условиях пандемии становится «невозможным принятие адекватных мер чрезвычайного реагирования по защите населения (таких как эвакуация) в случае радиационной аварии, включая трансграничную».

«Прогнозируется, что пандемия COVID-19 приведет к экономической рецессии в 2020 году в Беларуси и в мире в целом. Это еще один фактор, осложняющий пуск БелАЭС, поскольку он может существенно повлиять на резервные мощности и рынки сбыта электроэнергии», — полагает БАЯК.

«Нет решения и проблемы отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) БелАЭС. Для его сухого хранения на территории АЭС не предусмотрено соответствующей площадки. Нет мощностей для хранения и переработки ОЯТ и в России, и вряд ли можно ожидать, что в условиях пандемии эти мощности начнут проектировать и строить», — говорится в заявлении.

БАЯК призывает власти Беларуси «трезво оценить ситуацию и отложить пуск БелАЭС» и заявляет о намерении «обратиться в международные организации, в частности в МАГАТЭ, с просьбой о содействии в этом вопросе».

Антиядерная кампания напоминает, что «проект БелАЭС реализуется с рядом проблем — это нарушения законодательства, включая международное, фактическое начало строительства реакторного здания первого энергоблока в отсутствие утвержденной проектной документации; ряд происшествий, включая падение с высоты и удар о железнодорожный столб корпусов реактора и ряд других».

«Кроме того, БелАЭС строится в крайне непрозрачных условиях на всех уровнях, поэтому мы видим только верхушку айсберга — большая часть нарушений скрыта от общественности», — отмечается в заявлении.

БАЯК — кампания, в которой участвуют общественное объединение «Экодом», Белорусская партия «Зеленые», инициатива «Островецкая атомная — это преступление», движение «Ученые за безъядерную Беларусь», другие организации, активисты и эксперты. Основная цель кампании — безъядерное развитие Беларуси и соседних с ней территорий. БАЯК наблюдает за строительством БелАЭС и ведет его независимую экспертную оценку с 2009 года.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белорусская антиядерная компания АЭС-Беларусь коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

В Витебске облбольница закупает партию герметичных мешков для трупов

В Витебске облбольница закупает партию герметичных мешков для трупов