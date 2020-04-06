КГБ возбудил уголовное дело: фигурантами являются бывшие прокурорские работники

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В отношении двух бывших заместителей прокуроров в Минске возбуждено уголовное дело по ст. 328.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси, «Комитет государственной безопасности Республики Беларусь возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска, которым инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Они уволены из органов прокуратуры.
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Тэги: статья 328 КГБ прокуратура незаконный оборот наркотиков Город: Минск

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