Спецрейс доставил белорусов из Дели на родину

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Около 60 белорусов вывезены спецрейсом «Белавиа» из Дели в Минск, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Рейс был организован совместно с посольством России в Беларуси при содействии «Банка ВТБ (Беларусь)».

«Этим рейсом из Дели улетели около 60 граждан Беларуси, более 40 граждан России, несколько граждан Украины и Таджикистана, — рассказал Глаз. — В Индии, не считая Гоа, еще остается группа белорусских граждан, которым может потребоваться вылет на родину».

В штате Гоа, по разным данным, сейчас находятся около 160 белорусов, которым может потребоваться эвакуация.

«Прорабатываются конкретные решения наиболее острых проблем, связанных с нахождением граждан Беларуси в Гоа, Шри-Ланке, Вьетнаме и Таиланде», — сказал Глаз.

По данным МИД, в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19 помощь в различных форматах в возвращении в Беларусь оказана уже примерно 6 тыс. граждан страны.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Белавиа эвакуация белорусов белорусские туристы Персона: Анатолий Глаз Город: Дели

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