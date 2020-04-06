В Украине предпринимателем можно стать онлайн за 10 минут

В Украине сегодня гражданам доступны онлайн 27 публичных услуг, среди которых и первые упрощенные услуги для физических лиц.

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Как отмечает глава государства Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента, «перевод услуг в онлайн — прогрессивная инициатива, цель которой — изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем».

Возможность получить публичные услуги от государства просто, оперативно и не выходя из дома чрезвычайно важна в период вынужденного карантина.

Ранее, чтобы стать предпринимателем, необходимо было заполнить сложную форму из 58 строк (теперь их всего 12).

Также стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее.

Теперь на заполнение заявки в целом человеку понадобится всего 10 минут.

Созданная Министерством цифровой трансформации система позволяет оперативно обрабатывать запросы и производить фактически автоматическую регистрацию.

Власти обещают, что несколько позже станут доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.