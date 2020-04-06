Число погибших от COVID-19 в Беларуси выросло на 60%

/ Общество
Просмотров: 3212

В Беларуси на шестое апреля зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19.

Фото pixabay.com

Всего, по официальным данным, общее число случаев заражения в стране достигло 700.


Власть обещает «пряники» врачам, которые «стоят на передовой по борьбе с коронавирусом»

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть — лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов, утверждают в ведомстве, заболевание протекает в легкой или средней форме.

После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении, говорится в сообщении.

«Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.


На Гомельщине 39 сельчан, в основном дети, находятся в больнице на карантине

По состоянию на 5 апреля, в стране было зарегистрировано восемь смертей от коронавируса, а общее число случаев заражения достигло 562.

Всего в Беларуси уже проведено более 40 тыс. тестов на коронавирус. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

На пресс-конференции в Минске 3 апреля заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан заверила, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается прогнозируемо и поступательно. Она отметила, что основные меры, которые позволят сдержать распространение инфекции, — социальное дистанцирование и самоизоляция.

7 апреля в Беларусь прибудет миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения для мониторинга ситуации с коронавирусом. В Минск приедут три эксперта, они оценят работу белорусских медиков. Миссия ВОЗ будет находиться в стране до конца будущей недели. Специалисты посетят больницы и изучат документацию Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана поддерживающая команда экспертов ВОЗ, которая будет в онлайн-режиме помогать представителям организации в Минске.

 

Главное о коронавирусе:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

В Витебске облбольница закупает партию герметичных мешков для трупов

В Витебске облбольница закупает партию герметичных мешков для трупов