Число погибших от COVID-19 в Беларуси выросло на 60%

В Беларуси на шестое апреля зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19.

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Всего, по официальным данным, общее число случаев заражения в стране достигло 700.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть — лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов, утверждают в ведомстве, заболевание протекает в легкой или средней форме.

После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении, говорится в сообщении.

«Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.

По состоянию на 5 апреля, в стране было зарегистрировано восемь смертей от коронавируса, а общее число случаев заражения достигло 562.

Всего в Беларуси уже проведено более 40 тыс. тестов на коронавирус. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

На пресс-конференции в Минске 3 апреля заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан заверила, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается прогнозируемо и поступательно. Она отметила, что основные меры, которые позволят сдержать распространение инфекции, — социальное дистанцирование и самоизоляция.

7 апреля в Беларусь прибудет миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения для мониторинга ситуации с коронавирусом. В Минск приедут три эксперта, они оценят работу белорусских медиков. Миссия ВОЗ будет находиться в стране до конца будущей недели. Специалисты посетят больницы и изучат документацию Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана поддерживающая команда экспертов ВОЗ, которая будет в онлайн-режиме помогать представителям организации в Минске.

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