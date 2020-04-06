Белорусы побежали в обменники

За три месяца этого года белорусы купили на внутреннем рынке на 452,2 млн долларов больше, чем продали.

Как сообщили в Нацбанке, за январь-март жители страны купили (наличной и безналичной) иностранной валюты на 2,69 млрд долларов, продали 2,23 млрд долларов.

Отдельно в марте покупка инвалюты физлицами составила 1,02 млрд долларов, продажа — 742,5 млн долларов. Соответственно, в марте спрос населения на иностранную валюту превысил предложение на 279,4 млн долларов.

В феврале спрос на иностранную валюту (на наличном и безналичном рынке) превысил предложение на 128 млн долларов.

В январе белорусы купили иностранной валюты больше, чем продали, на 44,8 млн долларов.

Таким образом, чистая покупка иностранной валюты физлицами в марте по сравнению с февралем выросла почти в 2,2 раза, а по сравнению с январем — в 6,2 раза.

Как сообщалось, курс доллара в Беларуси в марте вырос более чем на 15% (с начала года — более чем на 20%), что могло привести к усилению девальвационных ожиданий в обществе.

По мнению финансовых аналитиков, рост курса доллара обусловлен ситуацией, которая складывается в мире с коронавирусом.

«Коронавирус привел к снижению потенциального спроса на азиатских рынках», — отметил в комментарии БелаПАН директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

Соответственно, пояснил эксперт, это спровоцировало снижение мировых цен на нефть и курса российского рубля, от которого зависит курс национальной валюты Беларуси.

Аналитики отмечают, что ситуация на финансовых рынках остается малопредсказуемой из-за того, что пандемия в мире продолжается.

В свою очередь, Нацбанк в связи со значительными изменениями курсов иностранных валют в марте распространил специальный комментарий.

«В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщал Нацбанк.

При этом центральный банк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

«Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.