Российская нефть начала поступать на белорусские НПЗ

Законтрактованная российская нефть 6 апреля начала поступать на белорусские НПЗ.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, «российская нефть согласно оформленным маршрутным поручениям начала поступать на белорусские НПЗ».

Как сообщалось, в апреле на белорусские НПЗ поступит до 2 млн тонн российской нефти. 2 апреля белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель.

«Всего согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям запланирована поставка сырья в объеме до 2 млн тонн», — сообщили ранее БелаПАН в «Белнефтехиме».

«Процесс контрактации российской нефти продолжается», — сообщил сегодня Тищенко.

По данным концерна, на момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне 4 долларов за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

Поставщиков концерн не называет, но 2 апреля о возобновлении поставок нефти в Беларусь с премией в 5 долларов за тонну сообщила компания «Роснефть».

С начала года российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске же настаивают на ее отмене, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ.

После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению. Как заявил 24 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас, с апреля все российские компании получили возможность поставлять нефть в Беларусь без премии. По его словам, поставщики согласились снизить размер премии с 11,7 до 4,7 доллара за тонну, но эти 4,7 доллара «российское правительство возьмет на себя».

2 апреля Румас сообщил, что в апреле Беларусь рассчитывает получить из России 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель. «Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации, — около 4 долларов за баррель», — сказал премьер-министр.