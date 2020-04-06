В Чашникском районе двое мужчин отравились антисептиком — один умер

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61-летний мужчина скончался в больнице после употребления антисептика.

По информации Следственного комитета, двух лежащих на полу в бытовке мужчин обнаружила четвертого апреля сотрудница одного из предприятий Чашникского района.

По предварительным данным, 55- и 61-летний мужчины употребили дезинфицирующее средство для рук, которое уже несколько лет применяется на данном предприятии.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где старший мужчина умер в тот же день.
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Тэги: отравление Город: Чашники

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