В Чашникском районе двое мужчин отравились антисептиком — один умер

61-летний мужчина скончался в больнице после употребления антисептика.

По информации Следственного комитета, двух лежащих на полу в бытовке мужчин обнаружила четвертого апреля сотрудница одного из предприятий Чашникского района.

По предварительным данным, 55- и 61-летний мужчины употребили дезинфицирующее средство для рук, которое уже несколько лет применяется на данном предприятии.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где старший мужчина умер в тот же день.