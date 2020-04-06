Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах в понедельник

/ Экономика
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Европейская валюта совсем немного, но выросла на торгах шестого апреля.

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Три основные иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:

  • евро: +0,0001 пункта — 2,7798 белорусского рубля;
  • российский рубль: +0,0074 пункта — 3,366 белорусского рубля за 100 российских;
  • доллар: -0,0014 пункта — 2,5708 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что за три месяца этого года белорусы купили на внутреннем рынке на 452,2 млн долларов больше, чем продали.
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