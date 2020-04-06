Минэнерго: вносить корректировки в ход сооружения БелАЭС в связи с пандемией не планируется

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Корректировать ход сооружения Белорусской АЭС в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 не планируется.

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства энергетики Жанна Зенькевич, «никаких изменений нет. Станция строится по графику. Единственное, что нам отменили пресс-тур, который мы планировали на апрель».

В администрации БелАЭС также подтвердили, что эпидемия коронавируса не повлияла на ход сооружения станции, все строительные работы ведутся по графику.

«Как работали, так и работаем. Карантин-то у нас не введен ни в стране, ни на Белорусской АЭС, поэтому все в графике», — отметил собеседник.

6 апреля Белорусская антиядерная кампания (БАЯК), объединяющая ряд общественных экологических и политических структур и инициатив, выступила с заявлением, в котором призвала власти отменить запланированный на 2020 год пуск БелАЭС в связи с пандемией COVID-19.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021-й.

По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

 

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Жанна Зенькевич

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