Минэнерго: вносить корректировки в ход сооружения БелАЭС в связи с пандемией не планируется

Корректировать ход сооружения Белорусской АЭС в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 не планируется.

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства энергетики Жанна Зенькевич, «никаких изменений нет. Станция строится по графику. Единственное, что нам отменили пресс-тур, который мы планировали на апрель».

В администрации БелАЭС также подтвердили, что эпидемия коронавируса не повлияла на ход сооружения станции, все строительные работы ведутся по графику.

«Как работали, так и работаем. Карантин-то у нас не введен ни в стране, ни на Белорусской АЭС, поэтому все в графике», — отметил собеседник.

6 апреля Белорусская антиядерная кампания (БАЯК), объединяющая ряд общественных экологических и политических структур и инициатив, выступила с заявлением, в котором призвала власти отменить запланированный на 2020 год пуск БелАЭС в связи с пандемией COVID-19.