Во вторник будет по-летнему тепло

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По прогнозам синоптиков, во вторник, седьмого апреля, в Беларуси будет по-летнему тепло.

Фото pixabay.com

Как сообщили в Белгидромете, на погоду окажет влияние область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

Ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью -3..+3°С (на юге столбик термометра снизится до -5°С);
  • максимальная днем +15..+21°С (по юго-западу до +23°С).

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.
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Тэги: погода

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