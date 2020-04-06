Во вторник будет по-летнему тепло

По прогнозам синоптиков, во вторник, седьмого апреля, в Беларуси будет по-летнему тепло.

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Как сообщили в Белгидромете, на погоду окажет влияние область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

Ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха:

минимальная ночью -3..+3°С (на юге столбик термометра снизится до -5°С);

максимальная днем +15..+21°С (по юго-западу до +23°С).

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.