Пропавшая в конце февраля жительница Слуцка была убита. Задержан 19-летний парень

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43-летняя жительница Слуцка Елена Кумагерчик была убита. Тело женщины найдено. Подозреваемый задержан.

Как сообщалось ранее, Кумагерчик пропала 29 февраля. В тот день в пять часов утра женщина вышла из кафе NON-stop, и с теп пор ее никто не видел.

Розыск пропавшей вели правоохранительные органы, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

Как сообщает Следственный комитет, все это время отрабатывались различные версии и обстоятельства исчезновения жительницы Слуцка, в том числе криминального характера.

Вечером 5 апреля тело женщины было обнаружено закопанным в постройке на территории одного из домовладений в Слуцком районе.

По подозрению в совершении убийства задержан 19-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

 

 
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Тэги: убийство Персона: Елена Кумагерчик Город: Слуцк

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