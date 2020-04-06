Пропавшая в конце февраля жительница Слуцка была убита. Задержан 19-летний парень

43-летняя жительница Слуцка Елена Кумагерчик была убита. Тело женщины найдено. Подозреваемый задержан.

Как сообщалось ранее, Кумагерчик пропала 29 февраля. В тот день в пять часов утра женщина вышла из кафе NON-stop, и с теп пор ее никто не видел.

Розыск пропавшей вели правоохранительные органы, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

Как сообщает Следственный комитет, все это время отрабатывались различные версии и обстоятельства исчезновения жительницы Слуцка, в том числе криминального характера.

Вечером 5 апреля тело женщины было обнаружено закопанным в постройке на территории одного из домовладений в Слуцком районе.

По подозрению в совершении убийства задержан 19-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.