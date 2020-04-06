Десять жителей агрогородка Коммунар из-за COVID-19 остаются в больнице

В Буда-Кошелевской центральной районной больнице остается 10 пациентов, которых туда доставили 2 апреля из-за выявленного коронавируса у учащегося школы в агрогородке Коммунар. 29 отпущены домой. Все они являлись контактами первого уровня школьника, который занимался в гомельской СДЮШОР № 4, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

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Как сообщает пресс-служба облисполкома со ссылкой на главного санитарного врача Буда-Кошелевского района Валентина Комешко, 4 апреля 29 человек были отправлены по домам. Коронавирус у них не подтвердился. Несмотря на отрицательные результаты, они продолжат находиться в карантине по домам. За ними установлено медицинское наблюдение.

Мальчик, который контактировал с заболевшими COVID-19 тренерами гомельской спортшколы, находится в Гомельской областной инфекционной больнице. У него подтверждена коронавирусная инфекция. Медики оценивают его состояние как хорошее. Родители мальчика, ближайшие родственники и дети, близко контактировавшие со школьником, пока находятся под наблюдением в инфекционном отделении буда-кошелевской больницы. Их диагноз не подтвержден, но они останутся под наблюдением врачей.

О состоянии коммунаровцев, госпитализированных в больницу в Буда-Кошелеве, рассказала врач-инфекционист Ольга Маханова: «В настоящее время наше отделение обеспечено всеми средствами защиты для наших сотрудников, дезинфектантами, антисептиками и лекарственными препаратами. Работаем в обычном режиме. На сегодняшний день зарезервировано 60 коек: 20 — в инфекционном отделении и 40 — в акушерско-гинекологическом. Если понадобится, есть дополнительные резервы. Паники среди пациентов нет. Разве что дети скучают без родителей».