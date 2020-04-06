Под Брестом продают дворец Сапег-Потоцких за 311 тысяч рублей

Поместье с аукциона продает не государство, а частная компания с помощью риэлтерской организации.

«Нынешний владелец приобрел дворец в 2013 году на аукционе. Он намеревался открыть здесь отель со спа-центром, рестораном и музеем. Но к сожалению, воплотить в жизнь все задумки не получилось, поэтому дворец выставлен на продажу», — сказал агент по операциям с недвижимостью компании «Эксперт» Александр Гурник, передает realt.by .

Собственники планировали вложить в восстановление дворца Сапег-Потоцких порядка миллиона долларов. Они рассчитывали привлечь кредиты или получить поддержку инвесторов. Пока прорабатывались различные варианты финансирования, новые хозяева поставили ограждение, наняли сторожей, закупили собак и вывезли из усадьбы два самосвала мусора. Теперь вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной.

К продаже предлагаются три здания: главный корпус и два флигеля. Высота потолков в главном здании — больше 4 метров. Общая площадь комплекса составляет около 1700 «квадратов», площадь участка с выходом к реке Пульва — 78 соток. Земельный участок предоставлен по договору аренды до 2023 года с возможностью продления. Дворец можно приобрести за 311 тысяч рублей.

Новый дворец в 1815 году возвела Пелагея Сапега (урожденная Потоцкая). При ее участии до 20 гектаров был расширен и пейзажный парк, который считался одним из лучших в Европе из-за большого количества редких деревьев и растений. С 1961 года в усадьбе разместилась школа-интернат.