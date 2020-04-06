В Беларусь вернули последнюю группу организованных туристов

Об этом сообщил БелаПАН пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

По его словам, последние шесть человек, которые отдыхали по путевкам, приобретенным в турфирмах, доставлены из Таиланда.

«Мы понимаем, что за границей остаются еще наши граждане, которые выезжали из страны самостоятельно. Ими занимается Министерство иностранных дел, а мы тесно сотрудничаем с ним, — сказал Нестерович. — Вернуть наших граждан домой без МИД, без помощи наших загранучреждений, нашего авиаперевозчика, Министерства транспорта и коммуникаций было бы невозможно».

Всего из-за рубежа возвращено около 8 тыс. организованных туристов, отметил пресс-секретарь. Большинство из них находились в Египте.

«Мы запросили данные у всех наших туристических компаний, чтобы понять, сколько белорусских граждан заключали договоры и находятся за границей. Сначала звонки от туристов принимал наш юрисконсульт, потом к работе подключилась дежурная группа, далее мы организовали круглосуточное телефонное дежурство работников департамента по туризму, Национального агентства по туризму. К нам присоединились представители туристических фирм, члены Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии. Они сами проявили большую заинтересованность и предложили возвращать белорусских туристов вместе».

Всего на прямую линию департамента по туризму поступило более 1,1 тыс. звонков, на электронную почту пришло более 350 писем.

Кроме того, сообщил Нестерович, параллельно департамент по туризму продолжает консультировать соотечественников, которые решили поменять свои планы на предстоящий отдых за границей и хотят отказаться от путевок.

«Был большой вал звонков, и он продолжается. Интересуются, что делать: как отказаться, изменить даты и направление, как будет осуществляться возврат денег. Думаю, этот процесс будет продолжаться еще довольно долго», — отметил представитель Минспорта.

По последним данным Министерства иностранных дел, в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19 помощь в возвращении в Беларусь оказана уже примерно 6 тыс. граждан страны.

Около 60 белорусов вывезены спецрейсом «Белавиа» из Дели в Минск, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Рейс был организован совместно с посольством России в Беларуси при содействии «Банка ВТБ» (Беларусь). В индийском штате Гоа, по разным данным, сейчас находятся около 160 белорусов, которым может потребоваться эвакуация.