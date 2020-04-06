Лукашенко уволил Евгения Коваленко с поста директора Национального центра правовой информации

НЦПИ возглавил Андрей Мательский, до этого занимавший должность руководителя главного государственно-правового управления Администрации президента.

Соответствующий указ 6 апреля подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба официального лидера.

Мательский сменил Евгения Коваленко, который руководил центром с конца января 2015 года. Коваленко освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу».

Национальный центр правовой информации был создан 1 октября 1997 года. Он ведет сбор, учет, обработку, хранение, систематизацию и актуализацию эталонной правовой информации, занимается ее распространением и предоставлением, экспертно-аналитической деятельностью в этих сферах, а также отвечает за официальное опубликование правовых актов.