В Витебске будут производить до 20 тысяч тестов на коронавирус ежедневно

Минздрав сертифицировал отечественные экспресс-тесты для диагностики коронавируса.

Тест-система для обнаружения РНК коронавируса была разработана группой научных сотрудников «Сивитала» во главе с профессором Валерием Семёновым. Это позволяет получить результат не более чем за полтора часа.

«Диагностика сегодня чрезвычайно важна, поэтому министерство приняло решение ускорить сертификацию и выдачу разрешения», — сообщил БелаПАН владелец витебской компании-разработчика Сергей Иванов.

Выпуск тест-систем и доставка в витебские лаборатории начнутся 7 апреля.

«Мы начинаем производство с завтрашнего дня — это около трех тысяч тестов в день. Далее — с наращиванием до 20 тыс. в день, — сказал Иванов. — В Витебске будут определены лаборатории, которые будут проводить исследования. Для начала будем поставлять в Витебск, Минск, Могилевскую область. Уже есть заявки из Украины, России, Узбекистана, Казахстана».

Собеседник отметил, что компания закупила необходимые компоненты для 100 тыс. тестов.