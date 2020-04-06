В Витебске будут производить до 20 тысяч тестов на коронавирус ежедневно

/ Общество
Просмотров: 637

Минздрав сертифицировал отечественные экспресс-тесты для диагностики коронавируса.

Тест-система для обнаружения РНК коронавируса была разработана группой научных сотрудников «Сивитала» во главе с профессором Валерием Семёновым. Это позволяет получить результат не более чем за полтора часа.

«Диагностика сегодня чрезвычайно важна, поэтому министерство приняло решение ускорить сертификацию и выдачу разрешения», — сообщил БелаПАН владелец витебской компании-разработчика Сергей Иванов.

Выпуск тест-систем и доставка в витебские лаборатории начнутся 7 апреля.

«Мы начинаем производство с завтрашнего дня — это около трех тысяч тестов в день. Далее — с наращиванием до 20 тыс. в день, — сказал Иванов. — В Витебске будут определены лаборатории, которые будут проводить исследования. Для начала будем поставлять в Витебск, Минск, Могилевскую область. Уже есть заявки из Украины, России, Узбекистана, Казахстана».

Собеседник отметил, что компания закупила необходимые компоненты для 100 тыс. тестов.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19 Сивитала Персона: Сергей Иванов Валерий Семенов Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

В Витебске облбольница закупает партию герметичных мешков для трупов

В Витебске облбольница закупает партию герметичных мешков для трупов