Фотофакт. В Ратомке достраивают один из лучших в стране детских садов

В ближайший месяц застройщик ЖК «Пирс» завершит все строительные работы на объекте.

Морская тема раскрыта как во внешнем облике здания, так и в интерьерах: на стенах нарисованы веселые «подводные» герои, а также волны, пузырьки, пляж, маяки и спасательные атрибуты. Детские группы выполнены в разных цветовых решениях: бирюзовый цвет прибрежной морской волны, насыщенный желтый солнечный цвет, светлое голубое небо и синее море. Концепция моря также поддерживается деталями фасадов, элементами благоустройства: голубым прорезиненным покрытием в форме моря, чайками на столбиках для игр, игровыми элементами в форме морских жителей.

В саду есть современный актовый зал и спортивный зал со стеной для маленьких альпинистов. Появятся здесь кабинеты психолога и логопеда.

На улице застройщик установил игровые площадки с деревянными теневыми навесами, прорезиненные безопасные покрытия, мини-огороды, где дети смогут выращивать овощи или зелень, специальную зону для рисования мелом, площадку для изучения ПДД, качели, песочницы и многое другое.

Монолитно-каркасное здание детсада начали строить в 2019 году. Завершить все работы планируется до конца месяца. Сад рассчитан на 230 детей жилого комплекса «Пирс», Ратомки и прилегающих населенных пунктов.