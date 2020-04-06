У 60-летней жительницы Речицы подтвердился коронавирус

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Женщина ехала из Витебска от своих детей. Ее сняли с поезда и поместили в инфекционную больницу, сообщили БелаПАН в Гомельском облисполкоме.

Сотрудники СДЮШОР № 4 Гомеля с положительным тестом на РНК коронавируса SARS/2019-nCoV находятся в удовлетворительном состоянии и продолжают лечение в медицинском учреждении. Вместе с тем не сообщается, сколько сотрудников спортивной школы имеют диагноз «коронавирус». Известно, что его наличие подтверждено у мальчика, жителя деревни Коммунар Буда-Кошелевского района, который занимался в этой СДЮШОР.

2 апреля из Коммунара в Буда-Кошелевскую районную больницу были доставлены контактировавшие с мальчиком 39 человек, в основном дети. По состоянию на 6 апреля 29 человек выписали, 10 остаются в больнице, в том числе семья мальчика.

Официально 3 апреля сообщалось о 13 случаях инфицирования коронавирусом в Гомельской области. Более свежей статистики власти не давали. В целом по стране на 6 апреля зафиксировано 700 случаев заражения COVID-19. 13 человек умерло.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Город: Речица

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