Первая лига ЧБ по футболу стартует 17 апреля
Сформирована окончательная версия календаря сезона чемпионата Беларуси среди команд первой лиги сезона-2020. Матчи первого тура стартуют 17-18 апреля, второй тур состоится 25-26 апреля, передает официальный сайт БФФ.
1 тур:
«Гомель» — «Нафтан»
ГОБЖД — «Химик»
«Крумкачы» — «Гранит»
«Арсенал» — «Ошмяны»
«Речицадрев» — «Сморгонь»
«Волна» — «Слоним-2017»
«Орша» — «Лида»
2-й тур:
«Нафтан» — «Лида»
«Слоним» — «Орша»
«Сморгонь» — «Волна»
«Ошмяны» — «Речицадрев»
«Гранит» — «Арсенал»
«Химик» — «Крумкачы»
«Гомель» — ГОБЖД
В Высшей лиге уже закончилось три тура. Лидирует минский РЦОР-БГУ.