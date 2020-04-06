Первая лига ЧБ по футболу стартует 17 апреля

Сформирована окончательная версия календаря сезона чемпионата Беларуси среди команд первой лиги сезона-2020. Матчи первого тура стартуют 17-18 апреля, второй тур состоится 25-26 апреля, передает официальный сайт БФФ.

Фото: АБФФ

1 тур:

«Гомель» — «Нафтан»

ГОБЖД — «Химик»

«Крумкачы» — «Гранит»

«Арсенал» — «Ошмяны»

«Речицадрев» — «Сморгонь»

«Волна» — «Слоним-2017»

«Орша» — «Лида»

2-й тур:

«Нафтан» — «Лида»

«Слоним» — «Орша»

«Сморгонь» — «Волна»

«Ошмяны» — «Речицадрев»

«Гранит» — «Арсенал»

«Химик» — «Крумкачы»

«Гомель» — ГОБЖД

В Высшей лиге уже закончилось три тура. Лидирует минский РЦОР-БГУ.