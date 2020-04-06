Украина закрывает еще пять пунктов пропуска через границу с Беларусью

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В рамках ужесточения карантина в связи с распространением коронавируса Украина с 0 часов 7 апреля закрывает еще пять пунктов пропуска через границу с Беларусью, следует из распоряжения Кабинета министров страны.

Будут закрыты погранпереходы «Александровка — Вильча», «Верхний Теребежов — Городище», «Невель — Прикладники», «Мохро — Дольск» и «Томашовка — Пулемец».

Продолжат работу восемь пунктов пропуска: пять автомобильных («Доманово — Мокраны», «Словечно — Выступовичи», «Комарин — Славутич», «Новая Гута — Новые Ярыловичи», «Веселовка — Сеньковка») и три железнодорожных («Горынь — Удрицк», «Иолча — Неданчичи», «Терюха — Горностаевка»).

Ранее Украина закрыла 11 пунктов пропуска на границе с Беларусью.

В целом украинские власти 7 апреля закроют 115 пунктов пропуска. В сообщении КМУ подчеркивается, что границу нельзя будет пересечь пешим путем.

Как минимум до 24 апреля запрещен въезд иностранцев в Украину, а также выезд украинцев за рубеж в качестве туристов.
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Тэги: Беларусь-Украина Кабмин Украины

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