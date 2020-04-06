Государство будет регулировать цены на средства гигиены, спички, кофе и ряд других товаров

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Совет министров постановлением от 4 апреля № 205 расширил перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщила пресс-служба правительства, в перечень внесены мясные и рыбные консервы, сухое молоко, кофе, питьевая вода (расфасованная в емкости), твердое туалетное и хозяйственное мыло, спички, женские гигиенические прокладки, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи). Документ вступает в силу после официального опубликования.

На названную продукцию из-за пандемии коронавируса существует повышенный потребительский спрос.

Ранее правительство приняло решение об ограничении роста цен на товары не более 0,5% в месяц, а также ввело запрет на вывоз из страны гречки, лука и чеснока.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: госрегулирование цен коронавирус COVID-19

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