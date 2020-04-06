Во Франции зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

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Количество летальных исходов от коронавируса в этой стране приближается к 9 тысячам, за сутки там умерли 833 человека.

Франция сообщила о рекордном показателе смертности за сутки. За последние 24 часа в больницах и домах престарелых умерли 833 человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что с начала эпидемии от коорнавируса умерли 8911 пациентов, из них 6 494 летальных случая приходятся на больницы (605 за последние 24 часа) и 2417 случаев — на дома престарелых.

«Мы еще не достигли пика эпидемии», — сказал Веран.

Во всем мире коронавирусом заразились более 1,3 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 70 тысяч пациентов. В Беларуси пока 13 официально признанных жертв вируса.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Оливье Веран

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