Сайт «Медиа-Полесье» признал предупреждение Мининформа

Региональный новостной ресурс «Медиа-Полесье» (Пинск, Столин, Лунинец) признал предупреждение, вынесенное Министерством информации, однако подчеркнул, что недостоверные сведения связаны с невозможностью брать комментарии у чиновников.

«Предупреждение Министерства информации обосновано. Но причина недостоверной информации — отсутствие официальных источников, нежелание чиновников ответить на элементарные, значимые для людей вопросы. Нам, региональным журналистам, зачастую проще наладить контакт со столичными или областными ведомствами, нежели с местными, где не можешь допроситься элементарный комментарий по тому или иному вопросу», — говорится в заявлении сайта, опубликованном вечером 6 апреля.

Предупреждение вынесено за материал «Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района. Пока она в Минске, в местной больнице умер ее муж», размещенный на сайте 4 апреля. «В ходе проверки, проведенной совместно с Брестским областным исполнительным комитетом, выяснено, что в данной публикации содержалась недостоверная информация о смерти пациента, распространение которой способно причинить вред государственным и общественным интересам», — отмечалось в сообщении Мининформа.

В ведомстве подчеркнули, что с учетом повышенного внимания населения к вопросу распространения вируса COVID-19 публикация подобной информации «способствует нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведет к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации».

«Медиа-Полесье» пояснило ситуацию так: «В субботу, 4 апреля, Брестский областной центр гигиены сообщил о подтверждении COVID-19 у жительницы Лунинецкого района. Также нам стало известно, что заболевшая — директор "Евроопта", она проходит лечение в Минске, а ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице в Лунинце. Узнать о состоянии больного у руководства Лунинецкой ЦРБ не получилось — звонки игнорировались. Подали официальный письменный запрос главному санитарному врачу, понимая, что дожидаться ответа в отведенные законодательством сроки нереально. К слову, не получили письма и сегодня. Тогда обратились к знакомому врачу и поинтересовались, в каком отделении лежит Николай (к тому времени знали имя больного). В ответ прозвучало, что мужчина умер. Поверили. Ведь сообщил врач той же больницы. Публикация провисела на сайте совсем недолго. Позвонили коллеги мужчины и сказали, что Николай жив (слава богу!), он в реанимации. Тут же были внесены правки в текст».

«Одно можно точно сказать: публикации о коронавирусе на нашем сайте перевернули мировоззрение многих. Лунинчане изменились в считанные дни, осознав, что требуется элементарная безопасность», — говорится в редакционном комментарии.

Сайт также сообщил, что 4 апреля зарегистрирован как сетевое СМИ.