Лето в начале апреля: теплая воздушная масса накрыла Беларусь
Во вторник, седьмого апреля погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, а также теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.
По прогнозам Белгидромета, будет малооблачно. Без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах днем будет колебаться в следующих пределах:
- Брест +21..+23°C;
- Витебск +17..+19°C;
- Гомель +18..+20°C;
- Гродно +20..+22°C;
- Могилев +17..+19°C;
- Минск +17..+19°C.