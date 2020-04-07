Лето в начале апреля: теплая воздушная масса накрыла Беларусь

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Во вторник, седьмого апреля погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, а также теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам Белгидромета, будет малооблачно. Без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах днем будет колебаться в следующих пределах:

  • Брест +21..+23°C;
  • Витебск +17..+19°C;
  • Гомель +18..+20°C;
  • Гродно +20..+22°C;
  • Могилев +17..+19°C;
  • Минск +17..+19°C.
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Тэги: погода

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