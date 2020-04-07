Лето в начале апреля: теплая воздушная масса накрыла Беларусь

Во вторник, седьмого апреля погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, а также теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы.

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По прогнозам Белгидромета, будет малооблачно. Без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах днем будет колебаться в следующих пределах: