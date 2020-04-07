СМИ: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу подключили к аппарату ИВЛ, но врачи надеются, что все будет хорошо

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У певицы диагностировали обширную двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще первого апреля.

Однако, как пишет «МК» , тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.

Несмотря на то, что Евгений Гор, певец и близкий друг Бабкиной (его называют «молодым мужем певицы») на днях утверждал, что с артисткой все в порядке, источники издания в медицинском сообществе утверждают, что все гораздо сложнее: «Положение пограничное, ее ввели в искусственную кому».

Медики утверждают, что клиническая картина болезни «абсолютно коронавирусная». Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19.

В состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину не столько из-за клинической тяжести заболевания, пишет «МК», сколько для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких.