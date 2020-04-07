Ученые выяснили, являются ли эффективными медицинские маски

В двух сеульских больницах ученые провели эксперимент на предмет эффективности защиты медицинских масок.

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Как сообщается, в исследовании приняли участие четыре человека, зараженные коронавирусом.

Ученые разместили маски на расстоянии 17 сантиметров ото рта пациентов и попросили их покашлять. Как выяснилось, грязь проникла в маску и в основном покрыла внешнюю поверхность ткани, отмечает CNN.