Ученые выяснили, являются ли эффективными медицинские маски
В двух сеульских больницах ученые провели эксперимент на предмет эффективности защиты медицинских масок.
Как сообщается, в исследовании приняли участие четыре человека, зараженные коронавирусом.
Ученые разместили маски на расстоянии 17 сантиметров ото рта пациентов и попросили их покашлять. Как выяснилось, грязь проникла в маску и в основном покрыла внешнюю поверхность ткани, отмечает CNN.
Маски, по мнению специалистов, оказались неэффективными в предотвращении распространения коронавируса. Поэтому, делают они выводы, необходимы новые исследования, чтобы определить, помогают ли они предотвратить распространение заболевания у людей с бессимптомным течением или у людей с вирусом, которые не кашляют, пишет