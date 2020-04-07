Доллар и евро падают на открытии торгов во вторник

Американская и европейская валюты теряют в весе на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, седьмого апреля.

Так, доллар падает на 0,0143 пункта и торгуется на уровне 2,5565 белорусского рубля, а евро на 0,0021 пункта — 2,7777 белорусского рубля.

Белорусский рубль очень удачно «отстрелялся» на прошлой неделе, укрепив свои позиции к доллару, евро, российскому рублю и злотому.

Снижение курсов доллара и евро происходит на фоне роста мировых цен на нефть и курса российского рубля. Стоимость нефти марки Brent на мировом рынке превысила во вторник 34 доллара за баррель, хотя на прошлой неделе ее цена опускалась ниже 25 доллара за баррель. Рост стоимости нефти обусловлен ожиданием рынка, что 9 апреля основные поставщики нефти могут достичь соглашения о сокращении добычи углеводородного сырья.

На фоне увеличения стоимости нефти курс американской валюты на торгах на московской бирже 7 апреля опустился до 75 российских рублей за доллар, хотя на прошлой неделе превышал 80 российских рублей.

Ранее сообщалось, что дешевая нефть потянула ко дну белорусский рубль: за три недели, прошедшие после обвала мировых цен на нефть и начала закрытия границ из-за эпидемии коронавируса (с 8 по 29 марта), официальный курс доллара в Беларуси вырос на 15% (с 2,2396 до 2,5754 рубля), с начала года — на 22,4%.