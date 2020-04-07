Беларусь за месяц потеряла девятую часть золотовалютных резервов

Золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов (-11,6%), и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов.

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Поданным Нацбанка, снижение уровня резервов «в основном обусловлено» продажей Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке, а также плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 226,5 млн долларов.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте», — сообщает Нацбанк.

На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли почти 9,4 млрд долларов. За февраль резервы уменьшились на 438,2 млн долларов, или на 4,7%. В январе резервы сократились на 150,4 млн долларов, или на 1,6%. Таким образом, за первый квартал 2020-го резервы Беларуси уже снизились на 1,6 млрд долларов, или на 17,1%.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов. Между тем глава Нацбанка Павел Каллаур в феврале этого года заявлял журналистам, что не ожидает в 2020-м значительного уменьшения золотовалютных резервов.

«Мы предусмотрели в наших прогнозах более низкий уровень золотовалютных резервов. Но это не значит, что мы будем к этому стремиться и он таким будет. Да, скорее всего, он будет меньше, чем на начало года, но он будет ближе к той цифре, которую мы имеем (9,2 млрд долларов, или 2,7 месяца покрытия импорта на 1 февраля), чем к той, которую заложили в консервативном сценарии (7,3 млрд долларов)», — предполагал 12 февраля глава Нацбанка.

Он подчеркивал, что экономические власти не хотят наращивать внешние долги. «Поэтому в целях обеспечения устойчивости внешнего долга и выполнения соответствующих обязательств было решено придерживаться оптимальных объемов золотовалютных резервов и не пытаться любой ценой довести их до покрытия трехмесячного импорта», — пояснил Каллаур. При этом он добавил: «Если ситуация улучшится, мы, безусловно, будем к этому стремиться». «А с учетом складывающейся ситуации оптимальный объем покрытия импорта — примерно 2,5 месяца», — подчеркивал глава Нацбанка.