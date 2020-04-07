В Беларуси взяли под контроль цены на маски и дезинфицирующие средства

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило предельные цены на маски и дезинфицирующие средства. Соответствующее постановление ведомства 7 апреля опубликовано на Национальном правом интернет-портале.

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Согласно документу, предельная максимальная надбавка импортера на маски и дезинфицирующие средства установлена в размере 10%.

Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства установлена в размере 15%.

«Предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) в размере 10%», — говорится в постановлении.

Как отмечается в решении МАРТ, «формирование цен на маски и дезинфицирующие средства производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше принятых ограничений».

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 90 дней.

Ранее правительство приняло решение о включении масок и дезинфицирующих средств в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Оно аргументировано тем, что в связи с распространением коронавируса на данные товары существует повышенный спрос и наблюдается дефицит.

Ранее сообщалось, что в двух сеульских больницах ученые провели эксперимент на предмет эффективности защиты медицинских масок.