Фотофакт. В Минске «Мерседес» протаранил троллейбус
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Дорожно-транспортное происшествие с участие микроавтобуса и троллейбуса произошло сегодня утром на проспекте Независимости.
Как сообщила представитель ОГАИ Первомайского района Ирина Кавецкая, 35-летний водитель «Мерседес-Спринтера» протаранил стоящий по причине неисправности троллейбус.
В момент аварии в троллейбусе пассажиров и водителя не было. Водитель микроавтобуса, несмотря на пугающие фото с места ДТП, не пострадал.
Фото УГАИ Минска