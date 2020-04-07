Фотофакт. В Минске «Мерседес» протаранил троллейбус

Дорожно-транспортное происшествие с участие микроавтобуса и троллейбуса произошло сегодня утром на проспекте Независимости.

Как сообщила представитель ОГАИ Первомайского района Ирина Кавецкая, 35-летний водитель «Мерседес-Спринтера» протаранил стоящий по причине неисправности троллейбус.

В момент аварии в троллейбусе пассажиров и водителя не было. Водитель микроавтобуса, несмотря на пугающие фото с места ДТП, не пострадал.

Фото УГАИ Минска