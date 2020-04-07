Лукашенко запланировал мероприятия по вопросам, требующим экстренного реагирования

Александр Лукашенко отметил седьмого апреля на совещании о поставках нефти в нашу страну, что Беларусь во многом зависит от тех процессов, которые происходят в мире.

Фото пресс-службы президента

«События развиваются порой неоднозначно. Поэтому мной запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют реагирования в наибольшей степени и прежде всего влияют на нашу экономику. Подчеркиваю, это главное. Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе - вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в ситуации, когда упали мировые цены на нефть, необходимо сориентироваться и, если необходимо, приспособить экономику страны и общество к тому, чтобы не понести потерь.

А если их избежать не удастся, то свести эти потери к минимуму. Поэтому, подчеркнул он, главное сегодня — экономика: «Происходящие в мире события требуют принятия самых оперативных мер. Как говорят в народе‚ с колес. Времени на переписки, рассуждения и согласования практически нет».

Лукашенко, как передает его пресс-служба, подчеркнул, что властям, при всех проблемах, «более-менее удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию».