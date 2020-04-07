Лукашенко о картельном сговоре на нефтерынке: глаза у всех «позеленели», когда почувствовали падение доходов

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В ходе сегодняшнего совещание по нефтяным вопросам Александр Лукашенко затронул мировой рынок «черного золота».

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По его словам «нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно, а его конъюнктура абсолютно непрогнозируема».

«Волатильность бешеная. Тем не менее, задача таких стран, как наша, — быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — цитирует президента его пресс-служба.

Он также заявил, что эти страны уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть.

«Налицо картельный сговор. Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех «позеленели», когда почувствовали падение доходов», — резюмировал глава государства.

Напомним, сегодня цены на нефть демонстрирует рост.
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Тэги: нефть Персона: Александр Лукашенко

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