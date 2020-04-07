Концерт Пласидо Доминго в Минске перенесен на 9 декабря

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19 апреля в столичном Дворце Республики должен был состояться концерт великого оперного певца Пласидо Доминго. Однако организаторы вынуждены сообщить о переносе концерта.

Новая дата — 9 декабря, 19:00. Все билеты, приобретенные на 19 апреля, будут действительны.

Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь, за дирижерским пультом будет американский пианист и дирижер Юджин Кон.

Как дирижер Кон записал несколько альбомов с Пласидо Доминго, включая альбом Roman Heroes 2007 года.
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Тэги: опера оперный певец тенор Персона: Пласидо Доминго Юджин Кон Город: Минск

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