Концерт Пласидо Доминго в Минске перенесен на 9 декабря

19 апреля в столичном Дворце Республики должен был состояться концерт великого оперного певца Пласидо Доминго. Однако организаторы вынуждены сообщить о переносе концерта.

Новая дата — 9 декабря, 19:00. Все билеты, приобретенные на 19 апреля, будут действительны.

Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь, за дирижерским пультом будет американский пианист и дирижер Юджин Кон.

Как дирижер Кон записал несколько альбомов с Пласидо Доминго, включая альбом Roman Heroes 2007 года.