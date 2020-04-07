«Эпидемия коронавируса угрожает жизни детей». Правозащитники выступили за введение карантина в школах Беларуси

Правозащитники закрытого властями правозащитного центра «Весна» инициировали сбор подписей под коллективным обращением о введении карантина в общеобразовательных школах Беларуси.

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Как сообщает сайт spring96.org , через три дня петиция будет направлена в Министерство образования и Министерство здравоохранения.

«Мы, граждане республики, считаем необходимым ввести карантин в общеобразовательных школах Республики Беларусь с возможностями дистанционного обучения для учащихся до конца учебного года, — говорится в обращении, размещенном на сайте petitions.by . — На данный момент эпидемия коронавируса в Республике Беларусь представляет угрозу для здоровья и жизни наших детей, поэтому мы предпочитаем соблюдать правила осторожности. Введение карантина с возможностями дистанционного обучения для учеников средних школ значительно снизит риск распространения вирусных заболеваний».

Авторы обращения отмечают, что внедрение дистанционного обучения уменьшит нагрузку на учителей и значительно улучшит качество образовательного процесса, поскольку в ситуации, когда часть учащихся посещают школу, а часть — на дистанционном обучении, это значительно усложняет работу учителей.

На 12:50 7 апреля петицию подписали 460 человек.

В конце прошлой недели в Беларуси было принято решение продлить школьные весенние каникулы на шесть дней, с 6 по 11 апреля включительно. В комментарии журналистам Александр Лукашенко заявил: «Я в этой ситуации сам нахожусь как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет».

Как ранее сообщал БелаПАН, еще одна петиция — с требованием ввести в Беларуси карантин — направлена во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). За шесть дней ее подписали 150 тысяч человек.

По официальным данным Минздрава, на шестое апреля зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19. Всего общее число случаев заражения в стране достигло 700.

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